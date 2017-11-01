Родственники Окуевой похоронили ее без публичного прощания

Родственники убитой под Киевом экс-участницы добровольческого батальона "Киев-2" Амины Окуевой решили похоронить ее без публичного прощания в неизвестном месте.

Об этом сообщает Громадське.

Как анонсировал ранее Муфтий Саид Исмагилов, с Окуевой должны были прощаться во вторник, 31 октября, на территории мечети Исламского культурного центра.

Однако, как стало известно, мать погибшей не захотела, чтобы это было публичное прощание.

Муж Окуевой Адам Осмаев сообщил, что ее уже не публично похоронили в другом месте.

Кроме того, как сообщает Громадське, Окуева задолго до первого покушения в июне этого года, написала завещание. В завещании она указала, где хочет быть похоронена.

По данным УП, Окуеву похоронили в Днепре рядом с могилой другого участника чеченских войн генерала Исы Мунаева. Он возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева и погиб в феврале 2015 года при обороне Дебальцевого.

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с убийством.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По их мнению, нападение совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.