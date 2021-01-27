Убийства Окуевой и нескольких менеджеров: фигурантов дела отпустили из-под стражи

Суд отпустил из-под стражи подозреваемых в причастности к нескольким громким заказным убийствам, в частности, ветерана войны на Донбассе Амины Окуевой.

Источник: судебные решения, обнародованные в судебном реестре

Детали: Известно по меньшей мере о 8 мужчинах, которых полиция считает причастными к группировке, осуществлявшей резонансные преступления.

В частности, речь идет об убийстве Окуевои в 2017 году, а также директора компании "Caparol Украина" Павла Заможного в 2016 году, начальника отдела рекламы столичного метрополитена Павла Миленького в 2019 году и бизнесмена Константина Хоруженко в 2014 году. Также в материалах упоминается еще одно убийство в 2013 году. Большинство преступлений, по версии следствия, были совершены на почве бизнесовых конфликтов.

Организатором группировки правоохранители считают уроженца Дагестана Игоря Редькина. В январе этого года ему продлили арест.

В то же время, несколько других фигурантов в конце 2020 – в начале 2021 года вышли из-под стражи.

У одного из подозреваемых, Андрея Кравченко, 9 декабря 2020 года истекал срок ареста по делу, открытому в 2016 году. Решений о продлении этого ареста в реестре нет.

В то же время, 29 декабря следствие просило взять Кравченко под арест в другом деле, от 2013 года. Но суд отпустил мужчину, обязав лишь являться к следствию, прокуратуре и суду.

29 декабря суд также отказался арестовать еще трех фигурантов дела 2013 года. Однако из решений неизвестно, находились ли мужчины под стражей ранее.

Еще один подозреваемый также был арестован по делу от 2016 года. Его арест должен был закончиться 12 января 2021 года. В этот же день следствие тоже попросило взять этого мужчину под стражу по делу 2013 года. Однако суд отправил фигуранта под домашний арест.

Трех подозреваемых в причастности к убийствам отправили под домашний арест еще в декабре 2019 года. С весны 2020 года их меры не продлевали.

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