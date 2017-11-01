Решение о законности "рюкзаков Авакова" выносил скандальный судья

Решение Окружного админсуда, которым процедура торгов "рюкзаков Авакова" и их результаты признаны законными, выносил скандальный судья Евгений Аблов, который 9 декабря 2013 обязал Беркут разогнать Майдан.

Об этом в Facebook сообщил юрист, член общественного совета при НАБУ и адвокат Небесной сотни Роман Маселко.

"МВД выступило с официальным заявлением относительно дела "рюкзаков Авакова" и задержания сына Авакова. В этом заявлении прекрасное все. Хотя бы то, что Аваков использует все министерство для защиты своего сына... Меня больше заинтересовал один аргумент, который использует МВД в своем заявлении – мол, есть решение Окружного админсуда Киева, которым признано процедуру торгов "рюкзачков" и их результаты законными", - написал Маселко.

Он нашел соответствующее решение и выяснил, что торги решил обжаловать один из их участников только через 1,5 года после их проведения.

Более того, дело странным образом попало к судье Аблову, и еще более странным образом судья сумел вынести решение в рекордно короткие сроки.

"Через 1,5 года после торгов, а именно 08.06.17 г. один из участников вдруг их оспаривает к знаменитому суду Вовка, Аблова, Арсирия, Санина энд ко. Сколько обычно длится дело в ОАСК? Практикующие юристы знают – от 6 м и больше ... Это дело рассмотрели за месяц. И уже 10.07.17 года появилась постановление, что с торгами все гуд", - написал Маселко.

Он также подчеркнул, что истец почему-то решил его не оспаривать.

"Никто постановление не обжаловал, и оно спокойно вступило в законную силу. Думаю, комментарии излишни", - добавил Маселко.

Он предположил, что схему с решением суда могли использовать, чтобы дискредитировать расследование НАБУ или прикрыть другие незаконные действия.

"Но эти схемы возможны исключительно потому, что судьи чувствуют свою абсолютную безнаказанность", - подчеркнул юрист.

Маселко напомнил, что судья Аблов прославился тем, что во времена Революции Достоинства за 5 часов рассмотрел дело и обязал беркут разогнать Майдан, что они и попытались сделать в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года.

"А уже через две недели Аблов получил возможность приватизировать квартиру стоимостью 9 миллионов 100 тысяч гривен. Аблов должен был быть уволен и в тюрьме сидеть, но ВРП его не наказало (сроки закончились). Вот он и дальше использует свои навыки оперативно выносить необходимые решения", - подытожил Маселко.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.



Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.



По данным источника УП в правоохранительных органах, третий задержанныйхарьковчанин Владимир Литвин, который в 2014 году был руководителем ИТ-компании "Turboseo".

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

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