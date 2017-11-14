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ГПУ назвала заявления Суса "обличительными" фантазиями

Вторник, 14 ноября 2017, 14:55

В Генпрокуратуре назвали заявления экс-заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса фантазиями.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры, опубликованном на сайте ведомства.

"Все голословные заявления, которые делает Д.Сус ряду украинских СМИ, никоим образом не соответствуют реальному положению расследования упомянутых уголовных производств. В связи с чем Генеральная прокуратура Украины рассматривает подобные "разоблачительные" фантазии, как способ давления на следствие и суд", - говорится в заявлении.

В ГПУ напомнили, что Суса отстранили 19 сентября 2016 "по факту возможного причинения телесных повреждений двум работникам НАБУ".

Также указывается, что по результатам внутренней проверки в ГПУ было установлено, что "Сус не указал информацию 2015 года о наличии у него права собственности на транспортное средство, зарегистрированное на него, и не указал сведения о временном пользовании помещением".

11 ноября 2016 Сус был привлечен к дисциплинарной ответственности, 13 апреля - уволен, заявили в ГПУ.

Как известно, экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус в интервью "Украинской правде" заявил, что получал указания от генпрокурора, каким образом расследовать те или иные дела.

В августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

14 апреля 2017 года Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора.

Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

27 июля Соломенский райсуд Киева избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Национальное антикоррупционное бюро уже сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

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Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратурасудНАБУ
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