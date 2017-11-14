Апелляционный суд отказался арестовывать сына Авакова

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского райсуда Киева относительно меры пресечения сыну главы МВД Александру Авакову.

Такое решение суд принял во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая ходатайствовала о мере пресечения для Александра Авакова в виде содержания под стражей с возможностью залога в 5 млн грн.

Как известно, Соломенский райсуд Киева 1 ноября избрал Александру Авакову и еще двум фигурантам "дела рюкзаков" меру пресечения в виде личного обязательства.

31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

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