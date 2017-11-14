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Россия пытается повлиять на мнения голландцев относительно MH17

Вторник, 14 ноября 2017, 17:37

Министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что российские спецслужбы пытаются повлиять на общественное мнение относительно катастрофы MH17 в Нидерландах путем распространения фальшивых новостей.

Об этом сообщает Dutch News.

"Нидерланды отслеживаются, в частности, российскими разведывательными службами", - отметила министр.

По ее словам, Россия пыталась повлиять на мнения людей через веб-сайт с ложными сведениями, который был похож на нидерландский портал.

Кроме того, Оллонгрен рассказала, что голландские компании подвергаются российским кибератакам, а работники российских спецслужб собирают информацию в Нидерландах и пытаются влиять на процесс принятия решений.

Министр отметила, что для распространения дезинформации также используются социальные медиа. Поэтому, по словам Оллонген, кабинет министров Нидерландов будет сотрудничать с сетями для борьбы с пропагандой.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года – погибли 298 человек.

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17 назовут до конца года.

Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в авиакатастрофе сбитого самолета. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор.

Темы: MH17Росcия
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