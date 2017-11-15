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НАЗК: Соломатіну звільнили ще в жовтні, подано позов до суду

Середа, 15 листопада 2017, 14:10
НАЗК: Соломатіну звільнили ще в жовтні, подано позов до суду

Ганна Соломатіна з 31 жовтня не очолює департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з запобігання корупції.

Про це заявило НАЗК, коментуючи заяви Соломатіної та її намір прийти на засідання комітету з питань запобігання корупції Верховної Ради.

"Зважаючи на отриманий Національним агентством 15 листопада 2017 року лист від комітету з питань запобігання корупції Верховної ради України, вважаємо, що комітет наразі введено в оману, оскільки громадянка Соломатіна не займає вказану посаду керівника департаменту з 31 жовтня 2017 року", – заявило агентство Наталії Корчак.

"Звертаємо увагу, що її судження мають суто суб’єктивний характер, а інформація є недостовірною і має бути перевірена судом. Відповідна позовна заява подана до Шевченківського районного суду м. Києва", – додали у НАЗК.

На переконання відомства, "за таких обставин участь членів НАЗК у засіданні Комітету щодо цього питання до отримання відповідного рішення суду та результатів розгляду НАБУ відкритого кримінального провадження є неможливою".

НАЗК запевняє, що воно відкрите до діалогу та співпраці з Верховною Радою, парламентськими комітетами, народними депутатами та іншими органами влади.

"Діалог з приводу заяв колишнього керівника Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ганни Соломатіної за наявності кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань Національним антикорупційним бюро України 10 листопада 2017 року, є передчасним", –заявило при цьому відомство Корчак .

Як відомо, напередодні керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині.

Через це Соломатіна написала заяву про звільнення.

За даними "Української правди", вона перебуває на лікарняному.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною. Але, за даними УП, детективи уже встановили: перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам НАЗК у WhatsApp.

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКсудскандал
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