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НАБУ опубликовало схему разъяснений дела "Трейд Коммодити"

Среда, 15 ноября 2017, 18:24

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали схему совершения предполагаемого хищения 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"НАБУ и САП публикуют схему совершения предполагаемого правонарушения, а также ответы на самые распространенные вопросы, которые, уверены, позволят сделать гражданам собственные беспристрастные выводы", - говорится в сообщении.

 
 
 
 

Как известно, НАБУ и САП подозревают "Трейд коммодити" в растрате бюджетных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны 13 и 18 мая 2016 года.

Общая стоимость заключенных 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета составила 1,30 млрд грн.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева 17 октября отпустил Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

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Темы: НАБУМинобороны
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