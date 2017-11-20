Луценко рассказал, почему Лукаш не сообщили о подозрении

Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская не согласовывает сообщение о подозрении экс-министру юстиции Елене Лукаш из-за недостаточности собранных доказательств.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, передает "Укринформ".

"Столярчук (заместитель генпрокурора - ред.) не согласовывал подозрение, а теперь новый заместитель, которого поставили курировать Департамент спецрасследований, также не согласовывает подозрение. Такой закон. Следователь должен доказать прокурору достаточность доказательств. В деле Лукаш, которое я лично заслушал, есть собранные доказательства, но заместитель берет на себя юридическую ответственность за привлечение к уголовной ответственности и считает, что доказательств недостаточно. Это ее право. Идут рабочие трения между следователями и прокурорами", - рассказал Луценко.

Он заверил, что не имеет "никаких сентиментов к госпоже Лукаш".

"С другой стороны я не только человек, я прокурор и должен получить сигнал, что количество доказательств достаточно. Сейчас такого сигнала по этой статье, которую хочет Сергей Викторович (Горбатюк - ред.), нет. По другой статье есть", - отметил генпрокурор.

Как известно, Лукаш подозревается в расхищении средств и служебном подлоге.

5 октября Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу экс-министра юстиции Януковича Елены Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ уведомить Совет Европейского Союза об этом.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что отсутствие или присутствие Лукаш в санкционном списке ЕС не повлияет на уголовное дело против нее в Украине.

"ГПУ расследует уголовное производство по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также по статье 366 Уголовного кодекса – служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 миллиона гривен", – сказал Енин.

В июле 2017 года Лукаш вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу о госреестрах.

Позже начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует заместитель генпрокурора Юрия Луценко.

