Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко рассказал, почему Лукаш не сообщили о подозрении

Понедельник, 20 ноября 2017, 18:09
Луценко рассказал, почему Лукаш не сообщили о подозрении

Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская не согласовывает сообщение о подозрении экс-министру юстиции Елене Лукаш из-за недостаточности собранных доказательств.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, передает "Укринформ".

"Столярчук (заместитель генпрокурора - ред.) не согласовывал подозрение, а теперь новый заместитель, которого поставили курировать Департамент спецрасследований, также не согласовывает подозрение. Такой закон. Следователь должен доказать прокурору достаточность доказательств. В деле Лукаш, которое я лично заслушал, есть собранные доказательства, но заместитель берет на себя юридическую ответственность за привлечение к уголовной ответственности и считает, что доказательств недостаточно. Это ее право. Идут рабочие трения между следователями и прокурорами", - рассказал Луценко.

Он заверил, что не имеет "никаких сентиментов к госпоже Лукаш".

"С другой стороны я не только человек, я прокурор и должен получить сигнал, что количество доказательств достаточно. Сейчас такого сигнала по этой статье, которую хочет Сергей Викторович (Горбатюк - ред.), нет. По другой статье есть", - отметил генпрокурор.

Как известно, Лукаш подозревается в расхищении средств и служебном подлоге.

5 октября Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу экс-министра юстиции Януковича Елены Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ уведомить Совет Европейского Союза об этом.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что отсутствие или присутствие Лукаш в санкционном списке ЕС не повлияет на уголовное дело против нее в Украине.

"ГПУ расследует уголовное производство по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также по статье 366 Уголовного кодекса – служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 миллиона гривен", – сказал Енин.

В июле 2017 года Лукаш вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу о госреестрах.

Позже начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует заместитель генпрокурора Юрия Луценко.
  

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураЛукашЛуценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
Все новости...
Реклама: