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Прокуратура сообщила о подозрении двум лицам, которые нажились на "Евро-2012"

Вторник, 21 ноября 2017, 14:50

Столичная прокуратура подозревает экс-руководителя НСК "Олимпийский" и двух подрядчиков в масштабных хищениях бюджетных средств во время подготовки к "Евро-2012".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По результатам следственных действий сообщено о подозрении в соучастии в совершении растраты в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УК Украины руководителю генерального подрядчика – ООО "АК Инжиниринг" и руководителю субподрядчика – компании "Спецпостач" Международного благотворительного фонда "Безопасность страны"", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подготовлено сообщение о подозрении экс-руководителю ГП "НСК "Олимпийский", местонахождение которого в настоящее время устанавливается.

"В суд внесено ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13 миллионов гривен каждому", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители провели ряд следственных действий в рамках уголовного производства и выяснили, что при закупке сидений для трибун злоумышленники завысили стоимость и присвоили почти 27 миллионов гривен.

В настоящее время следователи прокуратуры совместно с полицией провели обыски у должностных лиц ГП "НСК "Олимпийский" и субъектов хозяйствования, задействованных в схеме растраты денежных средств.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 4 ст.190 (мошенничество), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ст.27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) УК Украины.

Следствие продолжается.

Как известно, ООО "АК Инжиниринг" во времена "Евро-2012" возглавлял Владимир Артюх, а руководителем предприятия "Спецпостач" благотворительного фонда "Безопасность страны" был Олег Баркар.

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Темы: КиевЕвро-2012коррупцияОлимпийский
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