Изменения в УПК предусматривают, что дела Майдана останутся в ГПУ - Парубий

В финальной редакции закона №6232 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный и другие кодексы остается поправка, отменяющая двухлетнее временное ограничение на расследование Генпрокуратурой коррупционных дел экс-чиновников, открытых до создания НАБУ.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает "Радио Свобода".

"В тексте закона о внесении изменений в кодексы №6232, который был представлен главным комитетом на подпись председателю Верховной Рады и подписан 30 октября 2017, и направлен на подпись президенту учтена поправка №176 народных депутатов Сотник и Сыроид - в соответствии с тем, как определился парламент. В данный момент оригинал закона находится на подписи у президента", - рассказал спикер парламента.

Он отметил, что "все страницы текста закона оцифрованы, Администрация президента теперь является распорядителем документа".

Как известно, председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил о том, что в Верховной Раде подготовили на подпись президенту сфальсифицированный текст новой редакции УПК, в которой не учтена правка, за которую голосовали парламентарии.

Председатель ЦПК пояснил, что речь идет о норме, которая должна не позволить генпрокурору передать НАБУ все дела "по приспешникам Януковича".

"Это - правка №176 с разделом 4 президентского законопроекта N6232. Именно эта правка отменяла в КПК временное ограничение в два года на расследование Генеральной прокуратурой коррупционных дел бывших должностных лиц, начатых до создания антикоррупционного бюро", - добавил Шабунин.

Он отметил, что данная правка четко определяла, что ГПУ должна закончить следствие против Януковича и его команды самостоятельно, сколько бы еще времени это не потребовало.

Цель правки - не дать заблокировать работу НАБУ старыми и безнадежными делами ГПУ.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.