Порошенко подписал закон, меняющий судопроизводство

Президент Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в ряд кодексов в рамках судебной реформы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о законе 6232 "О внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, в Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

"Этим законом вводятся новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса", - отмечают там.

При этом, как сообщает спикер Верховной Рады Андрей Парубий, закон №6232 отменяет двухлетнее временное ограничение на расследование Генпрокуратурой коррупционных дел экс-чиновников, открытых до создания НАБУ. Таким образом, в ГПУ останутся дела Майдана.

По данным пресс-службы президента, новый закон приведет украинские правила судебного процесса в соответствие с "лучшей европейской и международной практикой".

"Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что нормы закона расширят способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечат его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность.

"Также предусмотрено внедрение системы "электронного суда", которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы", - добавили в пресс-службе.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил о том, что в Верховной Раде подготовили на подпись президенту сфальсифицированный текст новой редакции УПК, в которой не учтена правка, за которую голосовали парламентарии.

Председатель ЦПК пояснил, что речь идет о норме, которая должна не позволить генпрокурору передать НАБУ все дела "по приспешникам Януковича".

"Это - правка №176 с разделом 4 президентского законопроекта N6232. Именно эта правка отменяла в КПК временное ограничение в два года на расследование Генеральной прокуратурой коррупционных дел бывших должностных лиц, начатых до создания антикоррупционного бюро", - добавил Шабунин.

Он отметил, что данная правка четко определяла, что ГПУ должна закончить следствие против Януковича и его команды самостоятельно, сколько бы еще времени это не потребовало.

Цель правки - не дать заблокировать работу НАБУ старыми и безнадежными делами ГПУ.