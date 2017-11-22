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Клименко хочет увидеть доказательства своей государственной измены

Среда, 22 ноября 2017, 16:28

Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко потребовал, чтобы военная прокуратура и СБУ обнародовали материалы, подтверждающие его измену Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я требую, чтобы материалы обвинений в мой адрес, озвученные сегодня в пресс-релизе СБУ, были переданы в публичную плоскость. Мои адвокаты уже обращаются с соответствующими запросами", - написал Клименко.

Он заявил, что считает все эти заявления и уголовные дела "не более чем политическим давлением на оппонентов власти и попыткой подавления инакомыслия в Украине".

По его словам, более 6 уголовных дел против него поочередно "открывались, переквалифицировались, останавливались, разваливались. Не имея никакой судебной перспективы".  

"Все это не более чем театр абсурда. С одной целью - задушить на корню любую общеполитическую деятельность любого активного оппонента нынешней власти", - добавил Клименко.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новые доказательства причастности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко к государственной измене.

На основании собранных сотрудниками СБУ материалов Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры 17 ноября 2017 года начала еще одно уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья о государственной измене, ее санкции предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что за время Майдана Клименко вывел более 788 млн дол., а по данным полиции, экс-глава Миндоходив и сборов нанес государству ущерб на 95,921 млрд грн.

В рамках расследования по преступной группы экс-президента Виктора Януковича были задержаны 24 экс-руководителя бывшего Министерства доходов и сборов.

В государственной измене ранее обвинили Виктора Януковича и его соратника, экс-лидера парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова.

Украинская правда

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Темы: КлименкоСБУпрокуратура
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