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Собчак рассказала о проверке Генпрокуратуры из-за ее слов о Крыме

Среда, 22 ноября 2017, 21:22

Телеведущая Ксения Собчак, которая объявила о намерении баллотироваться в президенты России, рассказала, что Генпрокуратура начала проверку из-ее высказываний по поводу Крыма.

Об этом Собчак рассказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает "РБК".

"Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, это происходит, мы получили официальное письмо", - сообщила Собчак.

По ее предположениям, высказывания Собчак о Крыме ударили по ее электоральном рейтинге.

"Я понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего высказывания по Крыму", - сказала она и добавила, что "пришла говорить правду и о том, что мне кажется важным".

Как известно, Ксения Собчак, признала, что Россия нарушила Будапештский меморандум аннексией Крыма. На пресс-конференции она ответила, что Крым с точки зрения международного права – украинская территория, но варианта возвращения его Украине не предложила.

18 октября 2017 российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России. Она станет кандидатом от партии "Гражданская инициатива".

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Темы: РосcияКрымСобчаквиборы
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