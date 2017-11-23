Медведчук признал: Россия хочет еще кое-кого выменять у Украины

Россия надеется вернуть своих граждан, задержанных в Украине, признал лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

В интервью "Комсомольской правде в Украине" он не сказал, сколько таких людей.

"Есть люди. Если бы не было интереса, не было бы переговоров...", – заявил лишь Медведчук.

Он также не сказал, сколько задержанных граждан Украины находится в целом в России.

"Есть фамилии, которые на слуху. Это отдельный переговорный процесс, не имеющий отношения к Минску. Общего только то, что я этим занимаюсь. В результате уже были освобождены и Солошенко, и Афанасьев, и та же Савченко", – отметил кум президента России Владимира Путина.

На вопрос, занимается ли он задержанными в аннексированном Крыму, Медведчук ответил: "Нет. Таких поручений не было. Но разве что если речь идет о Сенцове, Кольченко".

По поводу обмена пленными с боевиками Донбасса, Медведчук напомнил, что обменов не было 14 месяцев – и поэтому он обратился к Путину, тот поговорил с Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

"И Донецк, и Луганск дали согласие на предложенный вариант обмена", – подчеркнул он.

"Решения об обменах в Минске никогда не принимались и не могли приниматься, так как там нет тех, кто такие решения принимает", – заявил также Медведчук.

Он отметил, что сам является переговорщиком по воле Петра Порошенко:

"Переговоры по освобождению наших граждан – это стратегически важная государственная задача, которой руководит непосредственно президент Украины. Я веду переговоры с руководством РФ и руководством непризнанных республик по поручению Петра Алексеевича Порошенко".

По словам Медведчука, роль Порошенко в подготовке обмена "ключевая":

"Президент Украины принимает самое непосредственное участие. Я выполняю его поручения и согласовываю все вопросы – списки, условия обмена – только с ним, больше ни с кем. Все остальные службы выполняют подготовительную работу, а решение принимает президент".

Кроме того, он заверил, что УПЦ (МП) активно участвует в освобождении людей – и патриарх Кирилл просил Путина помочь реализовать обмен между Украиной и ОРДЛО.

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Как известно, в мае 2016 года Россия выдала Украине военного летчика и народного депутата Надежду Савченко в обмен на российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных на востоке Украины.



В июне прошлого года РФ выдала украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко в обмен на организаторов и участников так называемого "Народного совета Бессарабии" Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых Украина обвиняла в сепаратизме.



В октябре 2017 года Россия выдала осужденных в Крыму представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Турции. Уже из Анкары они прибыли в Киев.



Теперь Путин публично взялся за вопрос обмена пленными с пророссийскими боевиками востока Украины.