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"МВД" ОРЛО говорит, что прокуратуру захватило ее руководство

Четверг, 23 ноября 2017, 17:40

В "МВД" ОРЛО рассказали, что к ним обратились сотрудники "генеральной прокуратуры" ОРЛО и сказали, что их 2 дня незаконно удерживали в здании.

Об этом сообщается на сайте "МВД" ОРЛО.

Сотрудников якобы удерживали с 21 по 22 ноября 2017 года.

По словам помощника "генпрокурора" по взаимодействию со СМИ Давида Каца, руководство "генпрокуратуры" приказало забаррикадировать все входы и выходы и запретило всем, кто находится в здании, покидать его.

А утром 21 ноября руководство "ведомства" объявило сотрудникам, что готовится силовой захват здания "неизвестными вооруженными лицами". Из-за этого около 70 мужчин личного состава были вооружены автоматическим оружием.

"Хочу отметить, что самое ужасное в этой ситуации был в том, что в здании изначально находились несколько гражданских лиц, которых некоторое время не выпускали, в том числе и детей. Слава Богу, все обошлось, детей выпустили, но в помещении остались сотрудницы прокуратуры, а аппарат "ГП" состоит в большинстве из женщин", - сказал Кац.

По его утверждениям, женщины просили "руководство" их выпустить, но оно не реагировало на их просьбы.

Мужчина добавил, что многие сотрудники "генпрокуратуры" ОРЛО не хотели брать в руки оружие и стрелять. Когда 22 ноября "руководители генпрокуратуры" сказали, что никого больше не держат, женщины и мужчины покинули здание.

"Большая часть коллектива добровольно сложили оружие и вышли. "Неизвестные вооруженные люди" никакой опасности не представляли, вели себя корректно, никаких провокаций не было", - отметили сотрудники "генпрокуратуры" ОРЛО, утверждается на сайте "МВД" ОРЛО.

В силовом ведомстве боевиков ОРЛО отмечается, что сейчас "генпрокуратура" работает в штатном режиме, окружение здания снято.

Как известно, на этой неделе в оккупированном Луганске обострилась ситуация из-за конфликта главаря незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игоря Плотницкого с отстраненным "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом.

Кроме этого вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Сообщалось также, что в оккупированном городе не работает телевидение и радио, люди выстроились в очереди в банковские заведения и магазины.

22 ноября отмечалось, что в оккупированном Луганске так называемая "народная полиция ЛНР" с помощью "спецназа ДНР" захватила всех сотрудников местной "прокуратуры".

23 ноября на своих сайтах боевики "ЛНР" и "ДНР" заявили, что в Луганске якобы ликвидировали диверсантов, действовавших под контролем украинского спецназа.

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Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что нынешняя ситуация в Луганске это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами.

Темы: ОРДЛОЛуганскДонбасс
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