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Прокуратура АРК открыла производство через обыски и смерть крымской татарки

Четверг, 23 ноября 2017, 19:25

Прокуратура автономии начала уголовные производства по фактам проведения незаконных обысков, задержаний и смерти ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В Симферополе представители незаконно созданных органов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц, с угрозой применения оружия, пытались незаконно лишить свободы известную крымскотатарскую активистку Веджие Кашку, в результате чего ей стало плохо. После того, как карета скорой помощи забрала пострадавшую, последняя умерла, не доехав до больницы", - говорится в сообщении.

Прокуратура АРК внесла сведения в ЕРДР по факту смерти Веджие Кашки, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.

"Также представителями незаконно действующих на территории АР Крым органов, в частности ФСБ, в присутствии спецподразделений (с нашивками на форменной одежде ОМОН и СОБР) в очередной раз проведен ряд обысков и задержание с применением наручников крымскотатарских активистов, в частности Бекира Дегерменджи, Куртсеита Абдуллаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Кязима Аметова", - пишут в ведомстве.

По этим фактам прокуратурой Автономной Республики Крым в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.2 ст.162 УК Украины.

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров назвал задержания в Крыму спецоперацией ФСБ России с целью арестов активистов национального движения и компрометации Меджлиса крымскотатарского народа.

Темы: КрымРосcиякрымские татары
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