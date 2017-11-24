Суд отказал Лещенко и взялся за дело относительно Манафорта

Окружной админсуд Киева 30 января рассмотрит иск депутата Борислава Розенблата к директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и депутату Сергею Лещенко.



23 ноября состоялось предварительное судебное заседание по этому делу, сообщает пресс-служба суда.



Розенблат подал иск к Сытнику и Лещенко о разглашении и распространении информации о наличии имени гражданина США Пола Манафорта и его подписей в "черной бухгалтерии" "Партии регионов" в материалах досудебного расследования, что привело к вмешательству в избирательные процессы США в 2016 году и причинило ущерб интересам Украины.



Лещенко через канцелярию суда подал заявление о прекращении производства по делу.



Суд постановил отказать в удовлетворении данного заявления, закончить подготовительное производство и назначить дело к судебному разбирательству.



В то же время, Окружной административный суд Киева решил рассмотреть в судебном заседании заявление и ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения на основании пропуска истцом срока обращения в суд и отсутствия у последнего административной процессуальной дееспособности.



Суд предложил Розенблату представить письменные объяснения с указанием уважительности причин пропуска срока обращения в суд.



Следующее судебное заседание состоится 30 января.

Как известно, глава предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт консультировал экс-президента Украины и лидера Партии регионов Виктора Януковича. Команду американских технологов во главе с лоббистом Манафортом для Партии регионов нанял Ринат Ахметов еще осенью 2005 года.



31 мая 2016 года Лещенко обнародовал данные о роли Манафорта в оборудках ПР.



Во время выборов в США 2016 года Манафорт отрицал получение 12,7 млн долларов из "черной бухгалтерии" партии Януковича, но вынужден был уйти из предвыборного штаба Трампа.



НАБУ подтверждало, что Манафорт фигурирует в списках "черной бухгалтерии" ПР.



В июне 2017 года Манафорт признал, что в 2012-2013 годах получил 17 млн ​​долларов от "Партии регионов".



ФБР удалось отследить движение денег от заказчиков из Восточной Европы на скрытые счета и оффшорки Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса.



Американское обвинения содержит 12 пунктов – в частности, отмывание денег, неуплату налогов и работу лоббистом иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

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