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ГСЧС требует закрыть 17 медицинских и соцучреждения в Одесской области

Пятница, 24 ноября 2017, 18:56

Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям требует через суд закрыть 17 медицинских и социальных учреждений в Одесской области до устранения нарушений, связанных с пожарной безопасностью.

Об этом сообщила депутат Одесского облсовета Ирина Коваль, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в настоящее время соответствующие иски рассматривает Одесский окружной административный суд.

"Инициатором серии исков является главное управление ГСЧС в Одесской области. Ответчики - руководители коммунальных учреждений сферы образования, медицины и социальной политики, в которых сотрудники ГСЧС осуществили проверки по выполнению требований и соблюдения мер пожарной безопасности и обнаружили нарушения. Основное требование ГСЧС к нарушителям - "принятия мер реагирования в виде полного прекращения работы", - рассказала Коваль.

Среди заведений, которые требует закрыть облуправления ГСЧС, - областная психиатрическая больница №4, несколько райбольниц, санаториев, одесский областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, одесский областной кожно-венерологический диспансер, одесская областная клиническая больница.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Полиция задержала директора лагеря Петроса Саркисяна по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директорадетского лагеря "Виктория".

В этот же день без права внесения залога суд арестовал воспитательницу детского лагеря Наталью Янчик. Впоследствии стало известно, что она уволилась с работы в лагере за месяц до трагедии.

28 сентября апелляционный суд Одесской области освободил Янчик из-под стражи на поруки народного депутата от БПП Мустафы Найема.

Позже в полиции сообщили, что пожар в детском лагере "Виктория" мог произойти из-за забытого и включенного кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель лагеря.

Темы: ГСЧСОдессасуд
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