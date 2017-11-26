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Адвокат: Дело Сущенко может пойти по "схеме" Шаройко

Воскресенье, 26 ноября 2017, 21:11
Адвокат: Дело Сущенко может пойти по схеме Шаройко

Марк Фейгин - адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в РФ, заявляет, что дело Сущенко может пойти по "схеме дела Шаройко в Беларуси".

Об этом Фейгин заявил в своем Facebook 26 ноября.

Он сообщил, что его "планируют лишить статуса адвоката уже в декабре по указанию российских спецслужб".

"Чтобы реализовать по Романа Сущенко оперативную схему, как с Шаройко в Беларуси", - добавил он.

Фейгин напомнил, что утром 27 ноября во Московском городском суде состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства стороны обвинения по делу Сущенко о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста до 30 января 2018 года.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму. Сущенко до сих пор находится в российском СИЗО.

В конце сентября 2017 суд в Москве решил оставить Сущенко под стражей еще на 2 месяца - до 30 ноября 2017 года.

Адвокат Сущенко Марк Фейгин уверен, что его подзащитного приговорят к 20 годам тюрьмы.

20 ноября Сущенко посетили жена и дочь.

17 ноября глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже. Редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Белорусский Комитет госбезопасности утверждает, что Шаройко работает на украинскую разведку под прикрытием и имеет целую сеть агентов-белорусов. Во время обыска у журналиста дома якобы обнаружили копии разведывательных донесений, направленных им "в центр".

По утверждению КГБ Беларуси, Шаройко признал, что является полковником военной разведки Украины, а координировал его деятельность советник посольства Украины в Беларуси.

Украинская правда

Темы: СущенкоРосcия
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