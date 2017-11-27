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Дело Ил-76: Назарову отказали в назначении повторной экспертизы

Понедельник, 27 ноября 2017, 19:41

Апелляционный суд Днепропетровской области отказал генерал-майору Виктору Назарову в назначении повторной комиссионной судебной экспертизы по делу о сбитом сепаратистами самолета Ил-76. Самого Назарова обвиняют в служебной халатности в связи с гибелью 49 украинских военных.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд объяснил решение тем, что украинское законодательство не предусматривает понятие повторной экспертизы.

Виктор Назаров в своем ходатайстве отметил, что в уголовном производстве было две экспертизы - киевского и львовского институтов. Их выводы, по его словам, противоречат друг другу.

Назаров утверждал, что повторная экспертиза даст ответ, на вопрос о том, соответствовали ли управленческие решения штаба той обстановке, которая сложилась у Луганска в тот период, к какой категории относилась информация о том, что две группы боевиков собираются сбивать самолеты в районе Луганского аэропорта, и какой должна быть реакция на эту информацию, что входило в обязанности руководителя Штаба АТО, что стало непосредственной причиной крушения самолета Ил-76.

Однако сторона обвинения и потерпевшие семьи выступили против повторной экспертизы и заявили о "затягивании процесса".

На заседании суд заслушал специально вызванного в качестве свидетеля Виктора Савечко - одного из экспертов, участвовавших в комиссионной военно-тактической экспертизе.

По его словам, в должностные обязанности начальника штаба АТО входило обеспечение безопасности подчиненного личного состава.

Савечко подчеркнул, что обязанности руководителя прописаны в положении о Штабе антитеррористической операции. Он добавил, что выводы военно-тактической экспертизы подписала комиссия из 14 специалистов.

Однако, по мнению Назарова, выводы эксперта о его личной ответственности за решение о вылете необоснованны.

Суд объявил перерыв и назначил следующее заседание на 4 декабря.

Как известно, 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.

На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

Кроме того, 30 января 2017 года прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.

13 сентября судьи Бабушкинского райсуда Днепра по делу о заочном осуждении главарей ОРЛО за ту катастрофу взяли самоотвод.

Темы: судАТОкатастрофыармия
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