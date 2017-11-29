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Посол США: строительство Керченского моста ограничивает транспортное сообщение

Среда, 29 ноября 2017, 03:55

Незаконное строительство моста через Керченский пролив Российской Федерацией мешает осуществлению транспортного сообщения Украиной с международными рынками.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает Интерфакс-Украина.

"Продолжение Россией строительства Керченского моста значительным образом ограничивает доставку грузов в украинские порты на Азовском море. Эти порты являются важными воротами для транспортировки украинского угля, металла и зерна на пути к важным международным рынкам", - сказала Йованович, выступая на Международной конференции по морской безопасности во вторник в Киеве.

Она также отметила, что незаконная аннексия Крыма Российской Федерацией привела к потере Украиной 70% своего военно-морского флота.

Посол добавила, что Россия продолжает незаконно использовать газовые месторождения Украины на Черном море.

"Россия захватила две украинские газовые платформы, которые продолжают функционировать в исключительной украинской экономической зоне, таким образом, продолжается кража украинского газа", - рассказала дипломат.

Йованович уточнила, что украинские пограничники и украинские военно-морские силы, а также береговая охрана продолжают работать над предотвращением этих вызовов и устранением их последствий.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Омелян на Международной конференции по морской безопасности заявил, что строительство Керченского моста нужно срочно остановить и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России.

Министр напомнил, что 24 мая Россия объявила об ограничении параметров для прохождения судов, следующих из Черного в Азовское море и наоборот под аркой моста через Керченский пролив, приводит к потерям украинского экспорта.

Он сообщил, что 27 ноября поднял этот вопрос в Генеральной ассамблее Международной морской организации (ИМО).

Как известно, в Федеральном дорожном агентстве РФ уверяют, что строительство моста через Керченский пролив, из России в оккупированный ею Крым, завершено "более чем на 50%".

Администрация морских портов Украины заявляет о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства Россией керченского моста на оккупированный Крым.

Россия запретила движение через Керченский пролив всем кораблям, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений грузопотока по причине строительства Керченского моста Мариупольский порт может остаться без сообщения с Азией, Африкой и Америкой.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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