ДФС возобновила налоговую проверку Данилюка

Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что Государственная фискальная служба возобновила налоговую проверку в отношении него.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Данилюк рассказал, что 6 ноября получил заключение ГУ ДФС в городе Киеве по результатам своей проверки.

"Проверку восстановили, несмотря на закрытие дела ГПУ и на несогласование этих действий нормам Налогового кодекса об ограничении на срок проведения проверок", - написал глава Минфина.

Он отметил, что проверку восстановили сразу после того, как он "обнародовал информацию о злоупотреблениях в ДФС Киева на сотни миллионов гривен и поставил задачу руководителю ДФС обеспечить проведение расследования и отстранить причастных".

Министр финансов отметил, что его пригласили на заседание комитета по налоговой политике с докладом о борьбе со злоупотреблениями НДС. Оно состоится 15 ноября.

Кроме того, Данилюк отметил некомпетентность сотрудников ДФС, которые составили акт проверки.

"С одной стороны, вполне ожидаемо акт снял все вопросы относительно несоответствия моих доходов и расходов. С самого начала эти обвинения были бесперспективны. Но с другой стороны, были выдвинуты другие нелепые обвинения. Оказывается что я в то время постоянно проживая с семьей за границей, работая и платя там налоги, должен был еще кроме этого заплатить налоги в Украине. Ну "не знают" в ДФС о Соглашении об избежании двойного налогообложения, резидентство и другие нюансы налогового законодательства", - написал министр.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревала министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

18 июля Печерский райсуд Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Александра Данилюка.

31 июля министр финансов Александр Данилюк заявил, что подозрения ГПУ по неуплате налогов или других официальных документов не получал.

Также министр финансов Александр Данилюк собирался подать жалобу на судью, который поручил Государственной фискальной службе проверить его.

4 сентября Генпрокуратура закрыла производство о полноте уплаты налогов министром финансов Александром Данилюком, инициированным по запросу народного депутата с коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяны Чорновил.