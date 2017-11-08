Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП в Харькове: водителя Touareg взяли под стражу на 2 месяца

Среда, 8 ноября 2017, 21:24
ДТП в Харькове: водителя Touareg взяли под стражу на 2 месяца
УНИАН

Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу сроком на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Об этом объявила следственная судья Наталья Ефименко.

"Геннадий Дронов (водитель Volkswagen Touareg, который стал 2м обвиняемым прокуратурой в катастрофическом ДТП в Харькове 18.10.17г.) решением Киевского районного суда Харькова был взят под стражу сроком на 2 месяца", - написал Гахеладзе.

В суде выбрали эту меру пресечения, поскольку считают, что Дронов может давить на свидетелей или скрыться за границу Украины.

Гахеладзе отметил, что Дронов не признает себя виновным в ДТП.

Как известно, 6 ноября правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, что привело к гибели 6 и госпитализацию 5 пешеходов.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свети от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

26 октября количество погибших увеличилось до 6. В больнице скончалась пострадавшая в ДТП 20-летняя Диана Берченко.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судХарьковДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
Все новости...
Реклама: