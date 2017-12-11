Судья приказала Манафорту не общаться со СМИ после его публикации

Федеральный судья США выдала строгое предостережение бывшему политтехнологу Партии регионов Полу Манафорту, чтобы он воздержался от общения с прессой. По утверждениям судьи, это может повредить его праву на справедливое судебное разбирательство.

Об этом сообщает Reuters.

Предостережение судьи касается публикации Манафорта в украинском издании Kyiv Post о его политической работе в Украине, которую опубликовали на прошлой неделе.

Судья отметила, что она должна рассматривать любое подобное будущее поведение Манафорта, как нарушение ее приказа от 8 ноября о запрете обсуждения судебного дела со СМИ или публикации заявлений для влияния на результат процесса.

Кроме того, судья отказалась смягчить условия для его залога.

Судья назначила следующее судебное заседание на 16 января.

Напомним, бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

В августе 2016 Манафорт ушел с поста руководителя предвыборной кампании Трампа. Это произошло, в частности, после того, как украинские правоохранители подтвердили наличие его фамилии в документах, которые, как предполагается, описывают многомиллионные нелегальные выплаты, осуществлявшиеся Партией регионов в 2007-2012 годах.

В декабре сообщалось, что запрос бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта о снятии с него домашнего ареста должен быть отклонен, поскольку он может нарушить предписание суда.

Специальный советник ФБР, расследующий вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, Роберт Мюллер заявил, что Манафорт совместно с российским коллегой пытался опубликовать статью о его работе в Украине с целью повлиять на общественное мнение.