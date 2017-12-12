Суд по Сытнику снова перенесли: судья занят

Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение административного протокола на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за загруженности судьи.

Об этом сообщила журналистам во вторник и. о. пресс-секретаря суда Яна Витченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Рассмотрение этого дела снято в связи с участием председательствующего судьи в другом деле. В связи с большой загруженностью к концу года получились накладки, судья занят в рассмотрении уголовного дела. Рассмотрение назначено на 22 декабря", - рассказала она.

Витченко отметила, что в суд также поступили письменные пояснения Сытника.

"Они будут исследованы судом и будет принято соответствующее решение", - сообщила она.

Вместе с тем, как сообщает телеканал "112.Украина" со ссылкой на секретаря суда, Сытник в своем обращении попросил суд рассматривать дело без его участия.

Как известно, суд уже не раз откладывал рассмотрение этого дела.

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило административный протокол на Сытника по ст. 188-46 (невыполнение законных требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях. НАПК обвиняет директора НАБУ в отказе предоставить агентству документы по делу о возможном конфликте интересов.



В частности, проверяется информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.