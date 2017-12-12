Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд по Сытнику снова перенесли: судья занят

Вторник, 12 декабря 2017, 10:07
Суд по Сытнику снова перенесли: судья занят
24tv.ua

Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение административного протокола на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за загруженности судьи.

Об этом сообщила журналистам во вторник и. о. пресс-секретаря суда Яна Витченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Рассмотрение этого дела снято в связи с участием председательствующего судьи в другом деле. В связи с большой загруженностью к концу года получились накладки, судья занят в рассмотрении уголовного дела. Рассмотрение назначено на 22 декабря", - рассказала она.

Витченко отметила, что в суд также поступили письменные пояснения Сытника.

"Они будут исследованы судом и будет принято соответствующее решение", - сообщила она.

Вместе с тем, как сообщает телеканал "112.Украина" со ссылкой на секретаря суда, Сытник в своем обращении попросил суд рассматривать дело без его участия.

Как известно, суд уже не раз откладывал рассмотрение этого дела.

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило административный протокол на Сытника по ст. 188-46 (невыполнение законных требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях. НАПК обвиняет директора НАБУ в отказе предоставить агентству документы по делу о возможном конфликте интересов.

В частности, проверяется информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.

Темы: СытникНАБУсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Сытник
Сытнику нашли новую должность
Сытник опасается, что после войны политики "возьмутся" за НАБУ с новой силой
Сытник завершил работу в НАБУ. Какими были 7 лет и чего ждать дальше?
Последние новости
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
Все новости...
Реклама: