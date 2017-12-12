Суд щодо Ситника знову перенесли: суддя зайнятий

Солом'янський райсуд Києва переніс розгляд адміністративного протоколу на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через завантаженість судді.

Про це повідомила журналістам у вівторок в. о. прес-секретаря суду Яна Вітченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Розгляд цієї справи знято у зв'язку з участю головуючого судді в іншій справі. У зв'язку з великою завантаженістю до кінця року сталися накладки, суддя зайнятий у розгляді кримінальної справи. Розгляд призначено на 22 грудня", - розповіла вона.

Вітченко зазначила, що до суду також надійшли письмові пояснення Ситника.

"Вони будуть досліджені судом і буде ухвалене відповідне рішення", - повідомила вона.

Разом з тим, як повідомляє телеканал "112.Украіна" з посиланням на секретаря суду, Ситник у своєму зверненні попросив суд розглядати справу без його участі.

Як відомо, суд уже не раз відкладав розгляд цієї справи.

Національне агентство з запобігання корупції склало адміністративний протокол на Ситника за ст. 188-46 (невиконання законних вимог НАЗК) Кодексу про адміністративні правопорушення. НАЗК звинувачує директора НАБУ у відмові надати агентству документи в справі про можливий конфлікт інтересів.

Зокрема, перевіряється інформація про те, що Ситник доручив керівнику юридичного управління НАБУ Ігорю Ярчаку представляти його інтереси в суді.

Раніше НАЗК внесло припис стосовно детектива НАБУ Ігоря Семака: його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з нардепом.