Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд щодо Ситника знову перенесли: суддя зайнятий

Вівторок, 12 грудня 2017, 10:07
Суд щодо Ситника знову перенесли: суддя зайнятий
24tv.ua

Солом'янський райсуд Києва переніс розгляд адміністративного протоколу на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через завантаженість судді.

Про це повідомила журналістам у вівторок в. о. прес-секретаря суду Яна Вітченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Розгляд цієї справи знято у зв'язку з участю головуючого судді в іншій справі. У зв'язку з великою завантаженістю до кінця року сталися накладки, суддя зайнятий у розгляді кримінальної справи. Розгляд призначено на 22 грудня", - розповіла вона.

Вітченко зазначила, що до суду також надійшли письмові пояснення Ситника.

"Вони будуть досліджені судом і буде ухвалене відповідне рішення", - повідомила вона.

Разом з тим, як повідомляє телеканал "112.Украіна" з посиланням на секретаря суду, Ситник у своєму зверненні попросив суд розглядати справу без його участі.

Як відомо, суд уже не раз відкладав розгляд цієї справи.

Національне агентство з запобігання корупції склало адміністративний протокол на Ситника за ст. 188-46 (невиконання законних вимог НАЗК) Кодексу про адміністративні правопорушення. НАЗК звинувачує директора НАБУ у відмові надати агентству документи в справі про можливий конфлікт інтересів.

Зокрема, перевіряється інформація про те, що Ситник доручив керівнику юридичного управління НАБУ Ігорю Ярчаку представляти його інтереси в суді.

Раніше НАЗК внесло припис стосовно детектива НАБУ Ігоря Семака: його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з нардепом.

Теми: СитникНАБУсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Ситник
Ситнику знайшли нову посаду
Ситник побоюється, що після війни політики "візьмуться" за НАБУ з новою силою
Ситник завершив роботу в НАБУ. Якими були 7 років і чого чекати далі?
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: