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Аваков объяснил, почему к суду по Саакашвили были стянуты большие силы

Вторник, 12 декабря 2017, 11:48

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что правоохранители пытаются держать баланс при охране массовых мероприятий.

Об этом он заявил 12 декабря, комментируя события понедельника под зданием суда, где проходило судебное заседание по делу Саакашвили, сообщает пресс-служба МВД.

"Задача правоохранительных органов – охранять порядок. Именно поэтому правоохранителей вчера было много под зданием суда. И все мы видим результат – никто не пострадал. Несмотря на все пертурбации и высокое желание спекулировать на беспорядках, мы стараемся держать баланс", – сказал министр.

По словам Авакова, правоохранители готовы оперативно реагировать на любые вызовы.

В МВД напоминают, что сейчас во время массовых акций работает полиция диалога.

Это новый полицейский участок превентивной коммуникации, который пытается предотвращать конфликтные ситуации.

Работники "диалоговой полиции" налаживают взаимодействие и поддерживают контакт с организаторами массовых мероприятий от начала до их завершения.

В частности, во время масштабных пикетов они разъясняют гражданам правовые последствия их поступков при нарушении закона, предупреждают о намерениях и обязанностях полицейских в случае обострения ситуации.

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ряд народных депутатов предлагали взять Саакашвили на поруки.

О ходе событий читайте в онлайне, который вела "Украинская правда"

Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Украинская правда

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Темы: МВДполицияакцииСаакашвили
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