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НАБУ отрицает, что изъяло важные документы для иска против "Роснефти"

Вторник, 12 декабря 2017, 20:08

Информация о возможном изъятии детективами НАБУ оригиналов документов, которые, по словам министра юстиции Украины, имеют значение в иске против "Роснефти" в Европейском суде по правам человека, не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

"Постановлением следователя судьи Соломенского райсуда Киева от 23.11.2017 о временном доступе к документам предусмотрена возможность изымать те нормативно-правовые, распорядительные, организационные, финансово-хозяйственные документы, заявления, справки и т.д., которые имеют отношение исключительно к предмету расследуемого детективами Национального Бюро в уголовном производстве", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отмечают, что детективы НАБУ не изымали и не пытались изъять в Министерстве юстиции Украины документы, на которые Европейским судом по правам человека наложен гриф "конфиденциально".

Как сообщалось, Минюст заявил о проведении Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве, а также у работницы министерства дома.

НАБУ подтвердило, что провело два обыска в здании Минюста и у работницы этого министерства, и они были санкционированными. Следственное действие они объяснили риском уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц Министерства юстиции в растрате более 54 миллионов гривен.

Темы: НАБУМинюстобыски
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