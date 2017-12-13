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Соисполнителям убийства Вороненкова продлили арест

Среда, 13 декабря 2017, 11:46

Двум соисполнителям убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова продлили арест на 2 месяца.

Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба прокуратуры Киева.

По решению суда срок содержания под стражей подозреваемых продлен до 13 февраля 2018 года включительно.

Как известно, 36-летнему жителю города Павлоград Днепропетровской области (соучастнику убийства, который выполнял роль водителя), а также его 39-летнему сообщнику, уроженцу Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Вороненковым, сообщено о подозрении в п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

В прокуратуре отмечают, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается и находится на завершающей стадии.

23 марта 2017 года возле отеля "Премьер Палас" расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

9 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организатором убийства Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин, который входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана и имеет значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.

Убийство совершил украинец Павел Паршов, ему помогали Юрий Василенко, Ярослав Тарасенко и Ярослав Левенец.

Сам Тюрин обвинения в причастности к убийству Вороненкова отвергает.

Больше об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова читайте в материале "Месть по-русски. Кто, как и почему убил Дениса Вороненкова".

Украинская правда
Темы: Вороненковсуд
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