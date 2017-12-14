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Саакашвили не подозревают в подготовке переворота - ГПУ

Четверг, 14 декабря 2017, 02:20
Саакашвили не подозревают в подготовке переворота - ГПУ

Гепрокуратура не подозревает лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в подготовке государственного переворота. Экс-президент Грузии подозревается только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает УНИАН.

"Мы не подозреваем Михеила Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича", - подчеркнул Луценко.

 "Следствие по этому делу ведет СБУ. Поэтому следователи службы пришли задержать и направить к следствию. Фактически он отказался, сбежав из автомобиля. После этого он скрывался в разных местах и ​​был задержан, после объявления в розыск сотрудниками Национальной полиции", - добавил генпрокурор.

Как сообщалось, 5 декабря Генеральная прокуратура обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и Сергея Курченко, где Саакашвили якобы договаривается с ним о сотрудничестве.

Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Темы: СаакашвилиГенпрокуратураЛуценкоакциимитинги
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