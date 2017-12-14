Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі не підозрюють у підготовці перевороту – ГПУ

Четвер, 14 грудня 2017, 02:20
Саакашвілі не підозрюють у підготовці перевороту – ГПУ

Гепрокуратура не підозрює лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі у підготовці державного перевороту. Екс-президент Грузії підозрюється лише в сприянні членам злочинного угрупування Курченка-Януковича.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає УНІАН.

"Ми не підозрюємо Міхеіла Саакашвілі. Ми підозрюємо його праву руку Северіона Дангадзе у спробі перевороту та фінансуванні такої спроби. Самого Саакашвілі ми підозрюємо лише в сприянні членам злочинного угрупування Курченка-Януковича", – пояснив Луценко.

 "Слідство в цій справі веде СБУ. Тому слідчі служби прийшли затримати і направити до слідства. Фактично він відмовився, втікши з автомобіля. Після цього він переховувався в різних місцях і був затриманий, після оголошення в розшук співробітниками Національної поліції", – додав генпрокурор.

Як повідомлялося, 5 грудня Генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі і Сергія Курченка, де Саакашвілі начебто домовляється з ним про співпрацю. 

Як відомо, 11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. 

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Водночас суд відпустив Саакашвілі на час розслідування.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГенпрокуратураЛуценкоакціїмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: