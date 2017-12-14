Редакция "Схем" обвиняет "Украинский выбор" Медведчука во лжи

Редакция программы "Схемы" отрицает утверждение пророссийской организации "Украинский выбор" о том, что ее журналисты незаконно снимали перелеты Виктора Медведчука.



Она отмечает, что на сайте "Украинского выбора" обнародовали ряд заявлений относительно совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший" "Схемы".



В частности, в пресс-службе организации заявили, что съемочная группа якобы незаконно снимала в аэропорту "Киев" прямые перелеты Медведчука в Россию, ведь законны только сбор и распространение информации о лицах, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления.

Редакция отмечает, что Медведчук не может считаться частным лицом, так как его собственно уполномочили на выполнение функций государства – а именно, на переговоры с украинской стороны по освобождению заложников.



В 2016 году глава Службы безопасности Укарины Василий Грицак объяснял, что Медведчук имеет исключительное право на прямое авиасообщение со страной-агрессором, так как входит в гуманитарную подгруппу трехсторонней контактной группы и периодически должен летать в Москву, напоминают "Схемы".

Журналисты "Схем" установили, что Медведчук прилетел из Москвы в компании народного депутата от "Оппозиционного блока" Тараса Козака и бизнесмена Нисана Моисеева.

Виктор Медведчук и Нисан Моисеев 14 ноября 2016 года в аэропорту "Киев" "Радио Свобода"

В пресс-службе "Украинского выбора" заявили, что 5 и 7 ноября журналисты "пытались силой прорваться к Виктору Медведчуку и членам его семьи в здание аэропорта "Киев", а охранники политика не применяли ни силы, ни оружия.



Редакция заявляет, что обвинения в попытках силой прорваться к Медведчуку не соответствует действительности.



"Также редакция предоставила следователям все доказательства и свидетельства того, что съемочная группа действовала полностью в рамках закона и в рамках выполнения редакционного задания", – говорится в материале.



"Схемы" отмечают, что съемочная группа находилась в публичном месте и занималась профессиональной деятельностью, а охранники Медведчука мешали ей: "толкали оператора и журналиста, слепили их фонарями, светя им в лицо, закрывали камеры зонтиками, хотя в тот момент не было дождя, а также блокировали авто съемочной группы".



"Эти действия они применили к съемочной группе даже в то время, когда пассажиров самолета Виктора Медведчука не было на территории VIP-терминала аэропорта "Киев", – добавляет редакция.



Правоохранители объявили одному из охранников подозрение, еще троим готовят подозрения.



В то же время, юристы Медведчука обратились в суд с требованием обязать Нацполицию открыть производство о вмешательстве журналистов в частную жизнь бизнесмена. "Схемы" расценивают это как давление.

Редакция готова предоставить доказательства того, что Медведчук является публичным лицом, а его охрана мешала съемочной группе выполнять свою законную работу.