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Турчинов рассказал, кто убил Окуеву

Среда, 20 декабря 2017, 19:23

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что убийство добровольца АТО Амины Окуевой было заказным и его исполнил киллер из России.

Об этом сообщает УНИАН.

"Понятно, что это киллеры, которые работали на заказ. Этот заказ был четко зафиксирован, когда первая попытка убить эту семью была провалена. Состоялась вторая попытка, и что касается деталей, я думаю, что следователи могут рассказать, но четко определено, откуда приехал киллер. Киллер - это система террора, которую Россия пытается распространить внутри страны", - рассказал Турчинов.

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Амина Окуева участвовала в революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Окуеву и ее мужа совершали нападение.

1 июня 2017 в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По их мнению, нападение совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Темы: ТурчиновубийствоРосcия
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