Геращенко о пленных на Донбассе: 170 граждан удерживаются незаконно

В настоящее время на территории оккупированного Донбасса незаконно удерживают 170 граждан Украины.

Об этом вечером 25 декабря после совещания у президента Петра Порошенко заявила первый вице-спикер ВР, представитель президента в ТКГ по вопросам Донбасса Ирина Геращенко на вопрос журналистов, который транслировал телеканал "112 Украина".

"В Минской группе (ТКГ по вопросам Донбасса) мы пользуемся списками СБУ. На сегодня у нас есть неутешительная информация о количестве заложников, на совещании у президента присутствовал Грицак (глава СБУ Василий Грицак)... По обновленной информации, 170 граждан считаются содержатся незаконно на территории ОРДЛО", - заявила Геращенко.

Она уточнила, что о такой цифре известно, потому что родственники или побратимы этих людей обратились с соответствующими обращениями в СБУ.

"Не по всем из этих граждан представители ОРДЛО подтверждают, что их содержат. На сегодня боевики подтверждают только 97 человек. 74 человека из них будут освобождены 27 декабря", - добавила нардеп.

Фамилии пленных, которых готовят на обмен, и другие детали договоренностей Геращенко разглашать отказалась.

Как известно, 25 декабря главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Кум президента РФ и переговорщик от Украины в трехстороннем контактной группе в Минске Виктор Медведчук заявил, что обмен пленных состоится по предварительно оговоренной формуле "306 на 74". Ранее в понедельник он встретился с главарями ОРДЛО и патриархом РПЦ Кириллом в Даниловом монастыре в Москве.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко подтвердила, что обмен пленными состоится 27 декабря.

20 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила планы сторон по обмену удерживаемых лиц до Нового года.

Ранее боевики ОРДЛО направили в минскую группу дополнительные списки людей, которых требуют включить в перечень лиц на увольнение, что ведет к срыву процесса обмена пленными.

Украинская правда