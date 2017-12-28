Хроника 28 декабря. Ющенко ветирует законы Януковича, а Ярош уже не "правосек"

Найцікавіше: 2001. Марчук: причиною катастрофи російського Ту-154 став "трагічний збіг обставин" 2006. Ющенко ставить рекорди з ветування законів уряду Януковича 2010. Луценка перевели до Лук'янівського СІЗО 2015. Ярош вийшов з "Правого сектору"

2001, п'ятниця

– Згідно з остаточним висновком української комісії, причиною катастрофи російського літака Ту-154 став "трагічний збіг обставин", заявив секретар РНБО Євген Марчук.

Катастрофа пасажирського літака Ту-154 над Чорним морем сталася 4 жовтня 2001 року внаслідок нібито потрапляння в нього української ракети С-200 під час навчань українських ППО в Криму. Загинули 78 осіб – 66 пасажирів і 12 членів екіпажу.

2004, вівторок

– Віктор Ющенко одержав безліч телефонних вітань з перемогою на президентських виборах від закордонних державних діячів.

– Колишній керівник Державного управління справами Ігор Бакай залишив Україну, заявив один з керівників виборчої кампанії кандидата в президенти Віктора Ющенка, нардеп Петро Порошенко.

2005, середа

– Україна вважає неприйнятною запропоновану "Газпромом" ціну на газ з 1 січня 2006 року в розмірі 230 доларів за тисячу кубометрів. Як заявив прем'єр Юрій Єхануров, Україна кваліфікує таку пропозицію прямим економічним тиском на країну.

У ніч на 1 січня 2006 року "Газпром" зупинив постачання Україні газу. 4 січня українській та російській сторонам вдалося підписати договір, за яким ціна за 1 тисячу кубів газу стала 95 доларів, тобто збільшилася вдвічі. Цей конфлікт отримав назву "першої українсько-російської газової війни".

2006, четвер

– Президент Віктор Ющенко ветував закон про перелік об`єктів приватизації у 2007 році та наклав вето на закон про місцеве самоврядування. Крім цього, заступник голови секретаріату президента Арсеній Яценюк оголосив про президентське ветування ще одного закону – про Кабінет міністрів.

2007, п'ятниця

– Депутат від Партії регіонів Анатолій Толстоухов заявив, що найближчим часом секретаря РНБО Раїсу Богатирьову виключать із Партії регіонів.

Політрада Партії регіонів виключила Богатирьову з партії 1 вересня 2008 року.

2009, понеділок

– "Я хочу ще раз закликати свого головного опонента, Віктора Януковича, на публічні дебати, як це прийнято у будь-якій країні світу, і поговорити прилюдно", – заявила прем'єр ЮліяТимошенко.

Янукович відмовився від теледебатів із Тимошенко і перед першим, і перед другим турами президентських виборів 2010 року.

2010, вівторок

– Екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка перевели до Лук'янівського СІЗО. Там його триматимуть у камері на трьох осіб із колишніми співробітниками прокуратури та міліції.

– Шевченківський суд Києва виніс рішення щодо арешту трьох активістів податкового Майдану.

2011, середа

– США розчаровані рішенням Апеляційного суду Києва у справі Юлії Тимошенко і закликають українську владу звільнити її та інших колишніх урядовців. Про це заявив речник Державного департаменту США Марк Тонер.

2012, п'ятниця

– Депутат Петро Порошенко відмовився вступити до об'єднаної опозиції "Батьківщина" заради посади керівника комітету, повідомив перший заступник глави політичної партії "Батьківщина" Олександр Турчинов.

2013, субота

– Хроніка Революції Гідності.

– На зустрічі з громадськістю в Харкові екс-главу МВС Юрія Луценка облили зеленкою. Нападники сховалися в підвальному приміщенні, вхід до якого одразу ж взяла під охорону міліція.

– У Севастополі невідомі фарбою розмалювали автівки родичів координатора молодіжного крила партії "УДАР" Дмитра Білоцерковця.

– У селищі Солоницівка Харківської області згоріла Toyota активіста харківського Євромайдану, члена штабу національного опору Івана Варченка.

2014, неділя

– Троє українських військових дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Росія використовує гуманітарні конвої, щоб озброїти проросійських бойовиків на Донбасі. Про це повідомив голова Московського міського відділення Червоного Хреста Ігор Трунов.

– Верховна Рада ухвалила закон "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті", що забороняє забирати житло в позичальників за прострочені валютні кредити.

2015, понеділок

– Колишній провідник "Правого сектору", депутат Дмитро Ярош заявив про вихід з організації та про створення нового громадсько-політичного руху.

– Дніпровський райсуд Києва змінив запобіжний захід лідеру партії "УКРОП" Геннадію Корбану на взяття під варту строком на 60 днів.

– Солом'янський суд Києва скасував запобіжний захід екс-міністру юстиції часів Януковича Олені Лукаш і зняв з неї процесуальні обов'язки.

2016, середа

– Міноборони України заявило, що бойовики використовують гумконвой Росії для вивезення вбитих російських військових з окупованого Донбасу.

Зокрема, транспортні засоби 59-го так званого "гуманітарного конвою" було задіяно для вивозу з міських моргів Горлівки та Макіївки на територію Росії близько 40 тіл вбитих військовослужбовців ЗС РФ.

– Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання й арешт власника "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (CЄПЕК) Сергія Курченка.

Олег Поліщук, для УП