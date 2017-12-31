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Корчак номинировали на звание Заслуженного юриста Украины

Воскресенье, 31 декабря 2017, 01:12

НАПК направило правительству ходатайство о награждении почетным званием "Заслуженный юрист Украины" председателя агентства Натальи Корчак и других сотрудников.

Копию данного ходатайства от сентября 2017 опубликовал проект "Марлин".

Кроме Натальи Корчак также наградить предлагается руководителя отдела документооборота НАПК Викторию Башкатову, заместителя руководителя отдела по вопросам защиты обличителей Евгения Богатова, руководителя отдела методологической работы Юлию Зальцберг и заместителя руководителя департамента мониторинга конфликта интересов Ирину Мостовую.

Ходатайство подписал другой член НАПК Александр Серегин.

 

Как известно, в марте этого года Гройсман призвал Корчак и остальные Назка уйти в отставку. Корчак согласилась оценить работу НАПК на "тройку". За неполный 2017 Председатель агентства заработала один миллион гривен.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась, Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицают информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Вместе с тем, согласно справки по результатам проверки состояния организации работы в департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни, которая есть в распоряжении УП, НАПК действительно избегало проверок деклараций высших должностных лиц государства.

Национальное антикоррупционное бюро передало материалы дела о возможной коррупции в НАПК в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Темы: НАПК
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