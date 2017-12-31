Корчак номінували на звання Заслуженого юриста України

НАЗК надіслало уряду клопотання щодо нагородження почесним званням "Заслужений юрист України" Голову агентства Наталію Корчак та інших співробітників.

Копію даного клопотання від вересня 2017 року опублікував проект "Марлін".

Окрім Наталії Корчак також нагородити пропонується керівника відділу документообігу НАЗК Вікторію Башкатову, заступника керівника відділу з питань захисту викривачів Євгена Богатова, керівника відділу методологічної роботи Юлію Зальцберг та заступника керівника департаменту моніторингу конфлікту інтересів Ірину Мостову.

Клопотання підписав інший член НАЗК Олександр Серьогін.

Як відомо, в березні цього року Гройсман закликав Корчак і решту НАЗК піти у відставку. Корчак погодилася оцінити роботу НАЗК на "трійку".

За неповний 2017 рік Голова агентства заробила один мільйон гривень.

Як відомо, 14 листопада директор департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна розповіла, що АП і Корчак фальсифікують перевірки декларацій.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася, Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Через це Соломатіна написала заяву на звільнення.

В АП заперечують інформацію, публічно озвучену і передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Разом з тим, згідно з довідкою за результатами перевірки стану організації роботи в департаменті фінансового контролю і моніторингу способу життя, яка є в розпорядженні УП, НАЗК дійсно уникало перевірок декларацій вищих посадових осіб держави.

Національне антикорупційне бюро передало матеріали справи про можливу корупцію в НАЗК до Служби безпеки України для подальшого розслідування.