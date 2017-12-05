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Рада взялась за отрицание российской агрессии

Вторник, 5 декабря 2017, 12:30

Верховная Рада внесла в повестку дня законопроект №7354 об уголовной ответственности за отрицание факта российской военной агрессии против Украины.

За внесение документа на рассмотрение парламента проголосовали 227 народных избранников.

На сайте Рады сообщается, что законопроект, авторства нардепов Антона Геращенко, Андрея Тетерука, Татьяны Чорновол и Игоря Лапина, был зарегистрирован 5 декабря.

Также отмечается, что 5 декабря документ был передан на рассмотрение Верховной Рады.

В пояснительной записке проекта указано, что задача документа – установить уголовную ответственность за публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации против Украины, поскольку "причастные к этому лица фактически оправдывают преступные действия российских властей, направленные на нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, направленные на уничтожение Украины как государства".

Отмечается, что проектом предлагается внести дополнения в Уголовный кодекс новой статьей 442-1 "Публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации против Украины", в которой предусматривается уголовная ответственность за публичное отрицание факта военной агрессии России в Украину.

Так, публичное отрицание факта российской военной агрессии, а также изготовление и распространение материалов с таким отрицанием карается штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до пяти лет.

Те же действия, совершенные должностными лицами или совершенные повторно, – наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, предлагается предоставить право осуществлять досудебное расследование преступления, предусмотренного статьей 442-1 Уголовного кодекса Украины, следственным органам безопасности Украины.

Яна Миланова, УП
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