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Луценко опроверг слухи о "снайперах Саакашвили"

Вторник, 5 декабря 2017, 13:42

Генеральный прокурор Юрий Луценко отрицает, что на Майдане в 2014 году могли работать снайперы, нанятые Михэилом Саакашвили.

Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя информацию о так называемых "снайперах Саакашвили", которые якобы работали на Майдане во время "Революции достоинства".

"Тем, кто рассказывает о снайперах Саакашвили, советую взять к просмотру документальную реконструкцию событий на Майдане, которую сделала очень уважаемый волонтер Эвелина Нефертари, награжденная президентом Украины за свою волонтерскую деятельность", – заявил Луценко.

Он напомнил, что этот фильм "посекундно показывает, где кто находился на Майдане, кто в кого стрелял и где пуля настигла невинные жертвы".

"Все это давно зафиксировано – еще в прошлом году, опубликовано на официальных сайтах, в том числе Генеральной прокуратуры. Поэтому любые заявления о "снайперах Саакашвили" или другие бредовые идеи могут приходить в голову только, наверное, после обильных вливаний со стороны заинтересованных избежать наказание бывших высокопоставленных чиновников", – сказал генпрокурор.

Луценко подчеркнул: "Следствие по всем ключевым делам Майдана – в том числе и по тому, кто давал преступный приказ на расстрел мирных демонстрантов, – завершено".

"Дело в отношении Януковича, Захарченко и Якименко находится сейчас в суде, и мы ожидаем в ближайшее время, насколько это возможно по закону, решения о разрешении на заочное осуждение. Процесс над Януковичем, Захарченко и Якименко начнется сразу после завершения дела о государственной измене Януковича", – сказал он.

"Какие бы то ни было фантазии на тему неизвестных снайперов не подкрепляются никакими материалами следствия – в том числе, электронной реконструкцией всех видеозаписей центра Киева, которые изъяты, обработаны и обнародованы", – добавил генпрокурор.

Луценко также признался, что ему не очень спокойно дается эта пресс-конференция.
 
"Саакашвили был если не моим другом, то товарищем по многим политическим действиям, в том числе, по двум украинским "майданам", – напомнил он.

"Враги не предают, предают всегда свои", – сказал Луценко.

Он добавил, что поддерживал позицию в защиту прав Саакашвили и как гражданина, и как апатрида, но тот своими контактами с Сергеем Курченко "перешел черту" – и теперь Саакашвили для него подозреваемый, которого следует допросить.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиМайданЛуценко
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