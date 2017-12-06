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Геращенко просит Кабмин начать выплату пенсий в 2 селах прифронтовой зоны

Среда, 6 декабря 2017, 10:33

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призывает Кабмин восстановить выплату пенсий и соцвыплат в двух селах Донецкой области – Травневое и Гладосово.

Об этом она заявила с трибуны парламента 6 декабря.

"Вооруженные силы Украины неделю назад в рамках Минских соглашений освободили два села, находившиеся в "серой зоне", - Травневое и Гладосово. Орки в тот же день, когда наши ВСУ освободили эти села, перебили там газопровод, перебили там электричество, и сегодня наши все гражданские службы соответствующие проводят там ремонтные работы", - сказала Геращенко.

Она призвала нардепов поддержать ее в просьбе к Кабмину относительно возобновления выплат жителям, которые "не получали 3 года пенсий и соцвыплат, потому что были в "серой зоне"".

"Обращаюсь от имени всех народных депутатов к Кабинету министров с просьбой срочно включить в перечень населенных пунктов, которые находятся под контролем украинских властей, два населенных пункта – Травневое и Гладосово – и немедленно возобновить там выплаты пенсий и социальных выплат", - сказала Геращенко.

Она призвала Кабмин начать выплаты до Нового года.

Как известно, Генштаб ВСУ заявляет, что украинские военные не освобождали Травневое и Гладосово, поскольку они и так располагались на подконтрольной Украины территории.

Офицер Генштаба ВСУ Владислав Волошин объяснял, что подразделения ВСУ, согласно Минским договоренностям, могут на подконтрольной себе территории проводить любые действия по "изменению тактического положения, по передислокации одних и других подразделений".

Как известно, в марте 2015 года Верховная Рада определила перечень населенных пунктов и районов, на которые будет распространяться закон об особом самоуправлении на Донбассе.

По этому закону, села Травневое и Гладосово подконтрольны Украины.

Ирина Балачук, УП
Темы: ДонбассГеращенко ИринаАТОпенсии
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