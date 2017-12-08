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Украина в Брюсселе взяла обязательство не сокращать права меньшинств на образование

Пятница, 8 декабря 2017, 16:51

Во время Совета ассоциации Украина-ЕС, заседание которого состоялось в пятницу, Украина гарантировала, что не будет уменьшать существующие права представителей национальных меньшинств, выполняя языковую норму закона об образовании.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам заседания Совета ассоциации, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

"Что касается закона "Об образовании", то Совет ассоциации согласился, что есть необходимость обеспечить сохранение тех прав, которые уже есть у лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", - говорится в документе.

Также в документе гарантируется, что Украина обеспечит "недискриминацию лиц, принадлежащих к меньшинствам, уважение к разнообразию и полный учет экспертных заключений органов Совета Европы (таким органом, в частности, является Венецианская комиссия)".

Решения, принятые Советом ассоциации, являются обязательными для исполнения сторонами. Формально данное заявление не является юридическим обязательством, но Украина, когда согласилась на него, взяла политическое обязательство выполнить упомянутые нормы.

Как сообщала "Европейская правда", Украина и Венгрия пока не могут прийти к согласию относительно того, были ли сужены права меньшинств после принятия образовательного закона, спор по этому вопросу произошел и в здании Совета ЕС в Брюсселе.

Напомним, Венецианская комиссия отклонит ключевое требование Будапешта по украинскому закону об образовании и в целом поддержит Украину.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Венгрия готовится к поражению: что изменит решение "Венецианки" в языковом конфликте".

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