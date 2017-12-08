Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Польши посетит Харьков 13 декабря

Пятница, 8 декабря 2017, 19:45

Президент Польши Анджей Дуда посетит Украину 13 декабря.

Об этом сообщается на официальной странице президента Польши.

Основной темой переговоров будет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины.

Отмечается, что Дуда встретится с президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями от миссии наблюдателей ОБСЕ и представителями Программы развития ООН.

"Он также отдаст должное польским солдатам, убитым НКВД, похороненным на кладбище жертв тоталитаризма в Харькове", - говорится в сообщении.

Как сообщала ранее "Европравда", глава МИД Витольд Ващиковский советовал президенту Анджею Дуде не осуществлять визит в Украину, предусмотренный в декабре, из-за "сложной ситуации" в отношениях с Украиной.

Темы: ПольшаДудаХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Польша
Третий вопрос на референдуме в Польше будет касаться мигрантов – премьер
В Польше появились наклейки с "приглашением" присоединяться к "вагнеровцам"
Лукашенко внезапно поручил "наладить отношения" с Польшей
Последние новости
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 тысяч км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
Все новости...
Реклама: