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Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области

Суббота, 9 декабря 2017, 04:16
Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области

Лидер "Руху новых сил" был задержан в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Об этом УП стало известно из собственных источников.

Полковник Юрий Покиньборода, в квартире которого был задержан Саакашвили, является сотрудником правоохранительных органов с 1995 года. В 2015 году он был назначен главой ГУНП Луганской области и с мая 2016 года покинул эту должность.

Сам Покиньборода опубликовал видеообращение на своей странице в facebook, в котором подтвердил арест Саакашвили в его квартире.

При этом Покиньборода заявил, что его должны были арестовать вместе с Саакашвили, но  этого не произошло. В то же время, в квартире бывшего чиновника МВД провели обыск.

"Я  должен был по закону поехать вместе с Михеилом Саакашвили в СИЗО, но меня не задержали, составили протокол обыска. Дали мне акт изъятия вещей, которые изъяли у меня в квартире, но не задержали", - рассказал Покиньборода.

В связи с этим полковник заявил, что его хотят подставить, сделать виноватым в аресте Саакашвили, для того чтобы отвлечь внимание от тех, кто сообщил правоохранителям о месте пребывания лидера РНС. При этом Покиньборода предположил свой дальнейший арест и выразил опасения за свою жизнь.

"Я буду проводить собственное расследование... и если со мной что-то случится, значит я вышел на правильную финишную прямую... Сейчас я остался на свободе только потому, что они расчитывают на то, что меня кто-то уберет в месть за арест Миши", - заявил он.

Покиньборода заверил, что он не имеет отношения к аресту Саакашвили.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили. Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
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