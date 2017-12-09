Участие в задержании Саакашвили принимали Аброськин и Кулик - источники
Участие в задержании лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили принимали первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин и замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик.
Об этом УП сообщили информированные собеседники в окружении Саакашвили.
Как известно, Саакашвили был задержан в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.
По сообщению источников, при задержании во дворе дома, где расположена квартира Покиньбороды, было много правоохранителей и спецназа.
"Операция (по задержанию Саакашвили) началась с похищения Покиньбороды под ВР. Аброськин сначала нашел в палаточном лагере под ВР Покиньбороду и сказал, что им необходимо переговорить. В итоге его вывезли из палаточного городка и привезли на квартиру (где произошло задержание Саакашвили)", - отмечают собеседники.
Как известно, Саакашвили был задержан поздно вечером 8 декабря на квартире полковника Юрия Покиньбороды, который является сотрудником правоохранительных органов с 1995 года.
В 2015 году он был назначен главой ГУНП Луганской области и с мая 2016-го покинул эту должность.
Сам Покиньборода опубликовал видеообращение, в котором подтвердил арест Саакашвили в его квартире.
При этом Покиньборода заявил, что его должны были арестовать вместе с Саакашвили, но этого не произошло. В то же время, в квартире бывшего чиновника МВД провели обыск.
Саакашвили поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.
В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.
В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.
Украинская правда