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Участие в задержании Саакашвили принимали Аброськин и Кулик - источники

Суббота, 9 декабря 2017, 16:11
Участие в задержании Саакашвили принимали Аброськин и Кулик - источники

Участие в задержании лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили принимали первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин и замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик.

Об этом УП сообщили информированные собеседники в окружении Саакашвили.

Как известно, Саакашвили был задержан в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

По сообщению источников, при задержании во дворе дома, где расположена квартира Покиньбороды, было много правоохранителей и спецназа.

"Операция (по задержанию Саакашвили) началась с похищения Покиньбороды под ВР. Аброськин сначала нашел в палаточном лагере под ВР Покиньбороду и сказал, что им необходимо переговорить. В итоге его вывезли из палаточного городка и привезли на квартиру (где произошло задержание Саакашвили)", - отмечают собеседники.

Как известно, Саакашвили был задержан поздно вечером 8 декабря на квартире полковника Юрия Покиньбороды, который является сотрудником правоохранительных органов с 1995 года.

В 2015 году он был назначен главой ГУНП Луганской области и с мая 2016-го  покинул эту должность.

Сам Покиньборода опубликовал видеообращение, в котором подтвердил арест Саакашвили в его квартире.

При этом Покиньборода заявил, что его должны были арестовать вместе с Саакашвили, но этого не произошло. В то же время, в квартире бывшего чиновника МВД провели обыск.

Саакашвили поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Украинская правда

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Темы: Саакашвили
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