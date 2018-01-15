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У Порошенко хотят закон о противодействии фейкам с РФ

Понедельник, 15 января 2018, 11:35

Председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов призывает парламент подготовить и принять законопроект о противодействии распространению фейков.

Об этом он сказал на заседании согласительного совета 15 января.

"Не могу не вспомнить факт, который имел место в последние дни. Я хотел, чтобы именно парламент посмотрел на эту ситуацию шире – и я призываю нас разработать и принять законопроект о противодействии фейкам", - сказал Герасимов.

"Мы находимся на передовой, и мы должны перенимать опыт тех, кто в Европе – а это и Франция, и Германия – и США, даже Европарламент очень серьезно этой проблемой занимается", - заявил Герасимов.

Он предложил создать рабочую группу по подготовке законопроекта о противодействии фейкам:

"Я хотел бы обратиться к председателю Верховной Рады с предложением создать рабочую группу по наработке этого законопроекта. Разработать его и принять его в парламенте. Закон о противодействии фейкам. Давайте не будем забывать, что сегодня количество фейков, которое наш северный сосед будет распространять в нашем государстве, а не уменьшится, а будет только расти", - подытожил Герасимов.

Председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк заявил, что это очень нужный законопроект, поскольку поможет президенту избавиться от 90% своих чиновников.

"Действительно чудесный законопроект о борьбе с фейками. Этим законом мы поможем президенту избавиться от 90% чиновников в президентской администрации, продуцирующих фейки, особенно в ГПУ", - сказал Березюк.

Как известно, ранее телеканал "Рустави-2" обнародовал, как утверждается, копии обращений Петра Порошенко в ФСБ РФ, где он якобы обещает не действовать против интересов России.

В администрации президента Украины заявили в свою очередь, что обнародованные документы являются "низкопробной подделкой и фейком, изготовленной и вброшенной телекомпании Рустави-2 спецслужбами России". Телеканал настаивает, что это не фейк.

Грузинский телеканал "Рустави-2" является оппозиционным, а со времен президентства Михаила Саакашвили в Грузии известнен своим лояльным к нему отношением. 

В ноябре 2017 года из Украины среди прочих выдворили корреспондента "Рустави-2" Тамаза Шавшишвили, перед чем отменили ему вид на жительство в Украине.

Ирина Балачук, УП
Темы: БПППорошенкоРосcияГрузияпропаганда
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