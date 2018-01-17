Хроника 17 января. Карьера Яценюка в Киеве и слухи о смерти Кучмы

Найцікавіше: 2003. Яценюк починає кар’єру в Києві 2004. Кучма спростовує чутки про свою смерть 2008. В Одесі вибухає "мажорний" скандал

2001, середа

– Генпрокурора "на килим" – щоб звітував про контроль над діяльністю силових структур. Саме цього вимагає парламентська опозиція, погрожуючи блокувати парламент. Причина – постанова генпрокурора Михайла Потебенька про усунення Юлії Тимошенко з посади віце-прем’єра.

Друга вимога опозиціонерів – вислухати звіт керівництва МВС. Від правоохоронців хочуть почути інформацію про поведінку силовиків під час проведення акції "Україна без Кучми".

2002, четвер

– УП розповідає про з’їзд Команди озимого покоління – альянсу, створеного для участі в парламентських виборах. У його трійці – Валерій Хорошковський, Інна Богословська та Микола Вересень.

Цей з’їзд зовсім не був схожим на інші: президії не було, гімн виконували поп-зірки, а карту України виклали паростками справжніх озимих.

"За всією святковістю так і залишилося легке відчуття пустоти, яке не заткнеш ані чотирма екранами з голівудською усмішкою Хорошковського, ані яблуками з апельсинами, що прикрасили зал, ані джаз-бандою, що грала на задньому плані", – пише видання.

2003, п’ятниця

– У Києві починає роботу Арсеній Яценюк. 28-річного екс-міністра економіки Криму призначають першим заступником голови Нацбанку. Запропонував кандидатуру Яценюка голова НБУ Сергій Тігіпко.

2004, субота

– Києвом поширилася чутка про смерть президента Леоніда Кучми: нібито під час лікування у Баден-Бадені з ним сталося щось лихе. Проте Кучма спростував усі чутки просто повернувшись до країни: ввечері в теленовинах показали, як президента зустрічають у Борисполі.

Кучма відбув до Німеччини 26 грудня 2003 року. Там він проходив реабілітацію після операції.

2005, понеділок

– "The New York Times" пише про те, що Ігор Смєшко, який під час президентських виборів 2004 року керував СБУ, запобіг імовірному кровопролиттю на Майдані, де були намети протестувальників.

МВС озброїло палицями, щитами та газом кілька тисяч спецпризначенців, які мали розігнати Майдан. Проте керівництво СБУ попередило МВС про необхідність припинити рух колони міліцейських спецпідрозділів, після чого сигнал тривоги було відкликано.

2006, вівторок

– "40% рішень суду не виконується. Таку країну ми прийняли, і ви знаєте, що обрання суддів відбувалося за системою, на яку мало впливав президент. Сьогодні ми оголошуємо, що [буде] судова реформа, ціль якої – саме усунути ці проблеми".

Президент Віктор Ющенко про ситуацію в судовій системі та плани влади.

2007, середа

– Після поранення під час полювання в лікарні помер один з лідерів Партії регіонів Євген Кушнарьов. У міліції розповіли, що розслідують три версії його загибелі: убивство через необережність, нещасний випадок і навмисне вбивство.

– "Інтер" остаточно перейшов під контроль Валерія Хорошковського: основним новим власником телеканалу стала заснована ним компанія "Укрмедіапроект".

2008, четвер

– Україна здолала останню перешкоду на шляху до Світової організації торгівлі: вона досягла з ЄС компромісу в питанні експортних мит. У лютому в Женеві підпишуть протокол про вступ України до СОТ, а у травні вона стане її повноправним членом.

– "Мажорний" скандал в Одесі.

Виявилося, що винуватцем великої ДТП, у результаті якої загинула людина і постраждали більш як 10 автомобілів, є син заступника голови Одеської облради Фелікса Петросяна 18-річний Фелікс Петросян.

Трагедія сталася о 3 ночі. У ДАЇ розповіли: водій авто, що спричинило ДТП, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

2009, субота

– Газова війна між Україною та Росією добігає кінця. Прем’єр Юлія Тимошенко вирушила до Москви для проведення переговорів щодо надійного транзиту газу до Європи та постачання газу до України.

2010, неділя

– Відбувся перший тур виборів президента України.

Екзит-поли інформують про лідерство Віктора Януковича, а відрив його від Юлії Тимошенко становить у середньому 9-10%. Лише національний екзит-пол показує відрив у 4,3%, і тільки він, за твердженням Тимошенко, не є замовним.

Проте, згідно з даними ЦВК, відрив між Януковичем та Тимошенко складе 10,27%.

На третьому місці, несподівано для багатьох, опинився Сергій Тігіпко. І він, і наступний кандидат Арсеній Яценюк заявили, що не підтримуватимуть жодного з кандидатів у другому турі президентських виборів.

2011, понеділок

– Гречка на заводі коштує 4 гривні за кілограм, у магазині – 15, а деінде в Києві – взагалі 25 гривень.

На думку прем’єра Миколи Азарова, підвищення цін на гречку має штучний характер і відповідальності за нього уряд не несе.

2012, вівторок

– Наглядова рада "Сегодня Мультимедіа" вирішила кардинально розв’язати внутрішній конфлікт, звільнивши головного редактора газети "Сегодня" Ігоря Гужву і задовольнивши заяву про відставку гендиректора "Сегодня Мультимедиа" Олени Громницької.

Колектив газети назвав звільнення Гужви "актом розправи за принципову позицію". А Громницька заявила про судовий позов до Гужви про захист честі, гідності та ділової репутації.

– У Севастополі запланували круглий стіл щодо проблеми закидання брудом білбордів із зображенням президента Віктора Януковича. Його ініціатором стало міське управління юстиції.

2013, четвер

– Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення щодо 211 справ, поданих громадянами проти України. Київ програв усі 211 справ. Тепер країна має виплатити 1,1 мільйон євро.

Найбільш розгромним став спільний позов 17 ув'язнених Ізяславської колонії. У січні 2007 року її адміністрація жорстоко припинила групове голодування у в'язниці. ЄСПЛ зобов'язав заплатити заявникам по 25 тисяч євро.

2014, п’ятниця

– Хроніка Революції Гідності.

Президент Віктор Янукович підписав "диктаторські закони", які Верховна Рада ухвалила напередодні 16 січня. Також він звільнив з посади глави Адміністрації президента Сергія Льовочкіна і призначив його своїм радником.

Після цього більше сотні громадських організацій оголосили повну мобілізацію на Майдані Незалежності у Києві, а опозиція скликала на неділю нове Народне Віче. Екс-глава МВС Юрій Луценко закликав штурмувати "правлячу банду", масово рушаючи на Київ.

2015, субота

– Троє українських військових загинули та 18 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Внаслідок сильного обстрілу Донецька загинули дві людини, є жертви серед мирного населення і в Попасній.

Запеклий бій в аеропорту Донецька: українські військові блокують бойовиків, щоб евакуювати поранених. Через пробитий коридор вивезли 23 поранених та трьох загиблих.

Диверсія на блокпосту в Станиці Луганській. Місцевий житель подарував військовим трилітрову банку меду, подякував їм за службу й пішов геть.

Коли солдати спробували скуштувати меду, банка вибухнула – всередині був вибуховий пристрій. Один військовий загинув, троє зазнали важких поранень.

У 2016 році чоловіка, що влаштував диверсію, засудили до 15 років.

2016, неділя

– Через теракт бойовиків Аль-Каїди в Буркіна-Фасо загинула, в тому числі, родина українців.

– 50 мільярдів гривень щороку становлять втрати України від прямої корупції та неефективного управління у сфері держзакупівель, вважає прем’єр Арсеній Яценюк.

2017, вівторок

– 5,3 мільярда доларів вимагає від "Нафтогазу України" російській "Газпром" за недобір законтрактованого газу через правило "бери або плати". Згідно з контрактом, українська компанія зобов'язана щорічно оплачувати мінімальну річну кількість газу.

Рустем Халілов, для УП