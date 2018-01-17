Гройсман разъяснил свои слова о проблеме коррупции

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что является сторонником жесткой борьбы с коррупцией в Украине.



Об этом он сказал на заседании Кабинета министров 17 января, комментируя некоторые заголовки в СМИ, вызвавшие у него возмущение.

"Вот написали, что Гройсман сказал, что в Украине нет коррупции... И смотрю уже, комментаторы, - я вот не знаю, как у них пальцы не болят - не читая статьи, уже пишут такие нелепые вещи. Стыдно должно быть", - отметил премьер.

"Я являюсь абсолютно полным сторонником жесткой борьбы с коррупцией в Украине, не раз это доказывал и буду доказывать и дальше. Присоединяйтесь", - заявил Гройсман.

Премьер утверждает, что в интервью изданию "Forbes" во время визита в Грузию, он лишь назвал сферы, "где удалось принять системные решения, чтобы уничтожить коррупцию".



"Например, мы уничтожили коррупцию при возврате НДС предприятиям. Это вам полностью все подтвердят", - заявил Гройсман.



"Но коррупция осталась: в государственных компаниях, судах... Я подчеркиваю, если наши международные партнеры-союзники помогают нам бороться с коррупцией, то россияне заинтересованы в том, чтобы это раздувать и усиливать влияние коррупции", - отметил премьер.



Как сообщалось, в интервью грузинскому "Forbes", которое сам Гройсман распространил в Facebook 12 января, премьер-министр отметил, что враги Украины преувеличивают проблему коррупции в Украине и используют для дестабилизации украинского государства.

"Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена... И я считаю, что это преувеличено", – сказал в частности Гройсман.