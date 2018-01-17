Премьер обещает повысить пенсии военным

В Кабинете министров надеются, что законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих будет принят парламентом в феврале, но перерасчет выплат обещают сделать с 1 января.

Об этом во время заседания правительства сказал премьер Владимир Гройсман.

"Мы понимаем, что в январе Верховная Рада не сможет принять этот закон, поэтому надеюсь, что это получится сделать в феврале", - сказал он.

"Даю поручение, чтобы все пенсии были перечислены с 1 января 2018 года, даже если закон примут в феврале", - добавил премьер.

Он заверил, что все суммы будут выплачены в полном объеме.

По словам Гройсмана, вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих в настоящее время проходит обсуждение в Совете национальной безопасности и обороны.

"Мы приняли рамку необходимых законодательных изменений и передали их на согласование СНБО... Там идет конструктивная дискуссия, после чего правительству поступят предложения относительно того, какой именно путь выбрать", - рассказал Гройсман.

Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что решение передать законопроект о пенсиях для военнослужащих на рассмотрение СНБО было принято 16 июня прошлого года Национальной советом реформ, поскольку данный вопрос "напрямую касается обороноспособности Украины".

"Этот вопрос рассматривался с участием секретаря СНБО в конце декабря, сейчас задействована рабочая группа с участием силовиков 14 силовых ведомств, отрабатываются нормы этого закона, они меняются, улучшаются", - сказал Рева.

"После этого он будет передан на согласование Кабинета министров и, надеюсь, придем к общему решению. А дальше документ будет передан Верховной Раде. Думаю, это будет сделано в ближайшее время ", - добавил он.

Гройсман отметил, что в обсуждаемом законопроекте для него принципиальным является то, чтобы в документе были прописаны нормы, о том, чтобы высокие пенсии были у военнослужащих боевых подразделений и ниже у тех, кто находился в тылу.

Как известно, в январе 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции".

Ранее сообщалось, что власти намерены в ближайшее время пересмотреть пенсии военнослужащим и силовикам.

Правительство предлагает провести пересмотр пенсий для 550 тысяч военных пенсионеров, и зафиксировать, что индексация пенсий будет происходить автоматически.