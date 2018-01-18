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Адвокат начал публикацию материалов по делу Чийгоза

Четверг, 18 января 2018, 23:07

Накануне четвертой годовщины Дня крымского сопротивления (26 февраля) адвокат Николай Полозов начал цикл публикаций протокола судебных заседаний по делу Ахтема Чийгоза.

Об этом он написал в Facebook.

"Все показания потерпевших, свидетелей, весь ход судебного процесса зафиксированы и позволяют понять, какие именно события разворачивались в Симферополе накануне российской оккупации Крыма. Хештег этих публикаций #26февраля", - заявил Полозов.

Как известно, 25 октября 2017 года осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

До этого они отказались писать прошение о помиловании.

29 ноября, турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

Умеров и Чийгоз послали запросы в администрацию президента РФ с просьбой объяснить, на каком основании их освободили из-под стражи.

У Путина ответили, что предоставить эти данные "не представляется возможным".

Как сообщалось, 11 сентября 2017 года российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Его защита подала две апелляции на это решение суда.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняют его в организации массовых беспорядков.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татары
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