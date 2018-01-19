Адвокат начал публикацию материалов по делу Чийгоза
Накануне четвертой годовщины Дня крымского сопротивления (26 февраля) адвокат Николай Полозов начал цикл публикаций протокола судебных заседаний по делу Ахтема Чийгоза.
Об этом он написал в Facebook.
"Все показания потерпевших, свидетелей, весь ход судебного процесса зафиксированы и позволяют понять, какие именно события разворачивались в Симферополе накануне российской оккупации Крыма. Хештег этих публикаций #26февраля", - заявил Полозов.
Как известно, 25 октября 2017 года осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.
До этого они отказались писать прошение о помиловании.
29 ноября, турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.
Умеров и Чийгоз послали запросы в администрацию президента РФ с просьбой объяснить, на каком основании их освободили из-под стражи.
У Путина ответили, что предоставить эти данные "не представляется возможным".
Как сообщалось, 11 сентября 2017 года российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Его защита подала две апелляции на это решение суда.
Российские власти оккупированного Крыма обвиняют его в организации массовых беспорядков.
27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.